Previsioni meteo: sabato (e per tutto il weekend) peggiora il tempo. Ecco dove pioverà

Le previsioni meteo di domani, sabato 19 dicembre, confermano l’arrivo di una debole perturbazione atlantica che in Italia darà vita a un weekend uggioso, con piogge, qualche temporale e timide spruzzate di neve in montagna. Il team de iLMeteo.it scrive che già sabato mattina le alcune precipitazioni faranno capolino sulla Sardegna meridionale, sulla Liguria, sulla Toscana centro-settentrionale e sull’area ionica a cavallo tra la Calabria e la Sicilia. Su tutti questi settori rischio di pioggia si manterrà elevato per l’intera giornata, con fenomeni in possibile intensificazione tra pomeriggio e sera.

Per questa ragione la Protezione civile della Calabria ha emanato, per il momento, un’allerta gialla in parte del territorio calabrese, prevedendo piogge sparse e temporali.