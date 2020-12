La stella cometa di Betlemme torna dopo 800 anni: quando e come vederla

Roma, 18 dicembre 2020 – Non succedeva da ben 800 anni, la Stella Cometa di Betlemme torna a illuminare i cieli nei giorni di Natale. Proprio così, la luce simbolo delle festività, presente nei presepi, nei racconti e sulla punta degli abeti addobbati si materializzerà nei cieli di questo’ultimo mese dell’anno. Nella tradizione cristiana, la stella avrebbe guidato i re Magi fino alla grotta in cui avrebbero trovato Gesù bambino, portando in dono oro, incenso e mirra. Per la scienza e per gli appassionati degli astri è un evento così raro da aver portato a sempre nuovi studi nel corso dei secoli. Il prossimo passaggio sarà nel 2080, quindi da non perdere.

Quando vedere la Stella Cometa

Sarà possibile avvistare la Stella di Betlemme per tutto il mese di dicembre ma il giorno ideale per stare con gli occhi in su sarà il 21 dicembre 2020, data del solstizio d’inverno, quando avverrà un raro allineamento astronomico che non si verificava dal Medioevo. Il fascio di luce sarà visibile nel cielo, come un unico e luminosissimo punto tra le altre stelle, grazie all’apparente avvicinamento tra Giove e Saturno. In termini scientifici si parla, appunto, di allineamento e non di cometa nel senso più comune.

Come vedere la ‘Grande congiunzione’

Visti dalla terra Giove e Saturno si avvicineranno a meno di un decimo di grado di distanza. Ma in che direzione dobbiamo guardare? Occhi puntati verso sud-ovest, lungo la linea dell’orizzonte. L’orario migliore va dalle 17 alle 19, per essere precisi binocoli pronti per le 17 e 45. Secondo i consigli stilati dalla Nasa, l’allineamento dei due pianeti è facilmente visibile anche senza particolari attrezzature.

