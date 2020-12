Meteo, ciclone sul Mediterraneo: ondata di maltempo sulla Calabria

Ondata di maltempo in arrivo tra Calabria e Sicilia. Temporali sono attesi nel corso del 20 dicembre e proseguiranno lunedì 21, fino a martedì 22. Nella sera di domenica, il tempo peggiorerà sulla Calabria meridionale con rovesci e temporali soprattutto sui settori ionici del Reggino poi verso quelli ionici del Catanzarese centro meridionale. Per lunedì 21, continueranno le piogge tra la Sicilia e Calabria, soprattutto sui rispettivi settori ionici e meridionali. Nella sera-notte rovesci sui settori ionici tra Sicilia, Calabria e Puglia. Le temperature sono attese stazionarie o in lieve ulteriore aumento su valori tra i 2 e i 4°C superiori a quelli tipici del periodo un po’ su tutto il territorio. Per martedì, più nubi e qualche addensamento con piovaschi sparsi sulle regioni tirreniche.