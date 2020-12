Coronavirus, bollettino del Pugliese: 44 nuovi positivi tra Vibo, Catanzaro e Crotone

Il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio ha processato, nelle ultime ventiquattro ore, 778 tamponi provenienti dall’area centrale della Calabria. Nello specifico: 493 dalla provincia di Catanzaro, 153 da quella di Crotone e 132 dal Vibonese.

I positivi al Coronavirus sono, all’esito delle analisi, 44. Vibo Valentia, con 20 contagi, risulta oggi la provincia più colpita. Segue poi Crotone con 15 positivi e infine il Catanzarese con 9 nuovi casi.

È importante ricordare che i test processati nel laboratorio del Pugliese non sono gli unici effettuati, in quanto le Asp territoriali si sono attrezzate per poter analizzare i tamponi in autonomia.