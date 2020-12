Nel Reggino autosalone vendeva vetture rubate: sequestrate

Sembrava un autosalone come tanti altri, specializzato nella vendita di vetture estere provenienti dai vari paesi europei. Peccato che si trattasse di una montatura, e le auto proposte in vendita agli ignari clienti fossero tutte vetture rubate.

Lo ha scoperto la Polizia Stradale di Reggio Calabria, impegnata in varie attività volte al contrasto del riciclaggio di veicoli rubati, attività spesso collegata ad attività criminali che operano su tutto il territorio nazionale. Nella fattispecie, a seguito di una verifica presso un autosalone nella provincia reggina, è emerso che diverse vetture fossero state rubate in varie province della Campania, e soggette a modifiche dei numeri identificativi (compreso il numero di telaio) e dei documenti.

Con questo stratagemma, si riusciva ad ottenere la “nazionalizzazione” del veicolo, che non solo garantiva di poterlo spacciare per proveniente dall’estero, ma anche di immatricolarlo in Italia.