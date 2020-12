Coronavirus | In Italia 18.236 nuovi contagi e 683 morti, sale tasso di positività

Roma, 17 dicembre 2020 – Nuovo bollettino sul Covid in Italia: aggiornamenti dalle Regioni e dal Ministero della Salute su contagi da Coronavirus, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Ancora pesanti i numeri del Veneto. “I dati di questa settimana – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – confermano il rallentamento del contagio, documentato dalla riduzione dell’incremento percentuale dei casi totali (6,4% vs 8,4% a livello nazionale, registrata anche in tutte le Regioni) e dal numero dei nuovi casi settimanali (- 17,1%). Tuttavia, la netta riduzione di oltre 88 mila casi testati (-16,1%) e il rapporto positivi/casi testati stabile finiscono per sovrastimare gli effetti delle misure di mitigazione”. Intanto sempre più vicino il giro di vite per Natale e cresce l’attesa per il nuovo decreto.

Il bollettino del 17 dicembre

Oggi 18.236 nuovi contagi e 683 morti. I tamponi sono 185.320, il tasso di positività risale al 9,8%. Sono 2.855 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 71 unità rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 183. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 26.427, in calo di 470 unità rispetto a ieri.

