Emergenza Covid, nasce il fondo “Calabria competitiva”: 40 milioni per le PMI

La Regione Calabria istituisce il “Fondo Calabria competitiva”, un nuovo strumento finanziario creato per sostenere le piccole e medie imprese colpite dalla crisi legata all’emergenza coronavirus.

Il fondo avrà una dotazione di 40 milioni di euro.

La delibera che istituisce il nuovo strumento finanziario è stata approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta del presidente facente funzioni, Nino Spirlì, e dell’assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico, Fausto Orsomarso.

L’esecuzione degli strumenti finanziari a favore delle pmi calabresi è stata affidata a Fincalabra, società in house della Regione Calabria.

«Il nuovo fondo – dichiarano Spirlì e Orsomarso – garantirà la concessione di prestiti a tasso agevolato alle piccole e medie imprese calabresi, anche per assicurare il loro fabbisogno di capitale circolante. La diffusione del Covid sta determinando gravi effetti negativi sul sistema economico nazionale e calabrese. Questo strumento di ingegneria finanziaria si aggiunge, pertanto, alle altre iniziative che – fin dall’inizio della pandemia – la Regione ha messo in campo per mitigare le conseguenze negative sull’intero sistema produttivo calabrese».