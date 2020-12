La Calabria da domani è “zona gialla”. Ecco cosa cambia

Cambia il colore della Calabria, che, insieme a Lombardia, Piemonte e Basilicata, passano in zona gialla. Lo ha stabilito l’ordinanza del ministro della Salute, che sarà pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale. Le nuove regole scatteranno da domenica 13, come ha annunciato il presidente lombardo Attilio Fontana. “Ho parlato con il ministro Speranza – ha detto -. Il testo sarà firmato prima della mezzanotte”. Le nuove regole dureranno per una settimana, fino al 20. Ecco che cosa si potrà fare.

Mi posso spostare?. Gli spostamenti sono consentiti dalle 5 alle 22, senza bisogno di compilare l’autocertificazione. Ci si può muovere all’interno del proprio comune o tra comuni diversi. Capitolo a parte, le regole di Natale, Santo Stefano e Capodanno. I divieti potrebbero essere ammorbiditi e consentiti a livello provinciale, se ne sta discutendo in queste ore. Tra le 22 e le 5 del giorno successivo, invece, spostamenti possibili solo per situazioni specifiche da certificare (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). E’ anche possibile raggiungere un’altra regione gialla, prima del 20 dicembre e dopo il 6 gennaio. Per andare invece in una arancione o rossa, bisogna avere validi motivi (lavoro, salute, necessità e urgenza) e metterli per iscritto nell’autocertificazione.

CONTINUA A LEGGERE QUI