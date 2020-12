Coronavirus, contagi in calo: anche la Calabria si prepara a cambiare colore

Alcune regioni si apprestano a cambiare colore da qui al prossimo 13 dicembre. Passeranno quasi certamente dalla zona arancione alla gialla Lombardia, Piemonte, Toscana e Campania. L’ultima parola sarà affidata all’indice Rt che -come noto -dovrà scendere sotto l’uno. Manca ancora la decisione della cabina di regia, che potrebbe arrivare venerdì 11 dicembre per essere poi ratificata entro domenica prossima. Buone notizie in arrivo -da quanto si apprende -anche per la Calabria. Anche la nostra regione, se il trend degli ultimi giorni venisse confermato – i contagi sono scesi sotto quota 200 in modo stabile dall’inizio della settimana – potrebbe diventare gialla.

Cosa cambierà? Nelle regioni in zona gialla ci si può spostare dalle ore 5 alle ore 22 senza autocertificazione. Dalle 22 alle 5 restano vietati gli spostamenti, salvo quelli dovuti a esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È inoltre consentito spostarsi in un Comune diverso, a patto che entrambi si trovino in area gialla. Tutti i negozi possono riaprire, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili. Si può raggiungere la seconda casa, a patto che si trovi anch’essa (come la prima) in zona gialla. Nella zona gialla i ristoranti e le altre attività di ristorazione, dai bar alle gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18.