Continua la chiusura della scuole da un estremo all’altro della regione. Nella giornata odierna nuove disposizioni dei sindaci e dei dirigenti scolastici, sono arrivate anche in centri significativi come Lamezia Terme e Crotone. Nella città della Piana di Sant’Eufemia stop alle attività didattica in un plesso della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Ardito”, dove una docente è risultata positiva nei giorni scorsi. A Crotone, ben ventisei bambini tra i 5 ai 12 anni sono risultati contagiati. Per questo motivo il sindaco, Vincenzo Voce, ha firmato una nuova ordinanza con la quale dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 9 al 22 dicembre.

La decisione è stata assunta anche, come scrive il primo cittadino, “per le difficoltà di tracciamento, la capacità di questo virus di insinuarsi in maniera subdola, i dati più complessivi che registra il territorio fanno prevalere il diritto alla sicurezza e alla tutela della salute, soprattutto per i nostri bambini e ragazzi”.

Si tratta di una decisione che l’amministrazione comunale ha assunto con la piena condivisione dei “dirigenti scolastici, con i genitori rappresentanti di istituto, con il parere espresso dal dipartimento prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Il diritto allo studio resta fondamentale ma di fronte all’insorgenza di una situazione che potrebbe portare a conseguenze gravissime è necessario far prevalere il diritto alla salute. I bambini e i ragazzi vanno tutelati e purtroppo anche la cronaca di questi giorni sta facendo registrare una serie di situazioni molto gravi e dolorose che attengono al mondo della scuola” dichiara il sindaco Vincenzo Voce.