Coronavirus nel Vibonese, 43 nuovi casi ed in serata un altro positivo

Il contagio sembra rallentare anche se i dati del lunedì vanno presi sempre con le pinze. Intanto, però, nelle province i dati non appaiono ancora del tutto rassicuranti. Nel Vibonese, sono stati registrati 43 nuovi casi nelle ultime 24 ore, riportati nel bollettino regionale. Una percentuale significativa se si pensa che i contagiati sono stati solo 175 oggi in Calabria, i numeri più bassi da circa un mese. Ed in serata, un nuovo caso positivo si è aggiunto nel comune di Ionadi. Si tratta di una donna attualmente in quarantena domiciliare con tutta la propria famiglia. Resta alta la pressione sull’ospedale Jazzolino dove sono sedici le persone ricoverate nel reparto di Malattie Infettive ormai divenuto Covid.