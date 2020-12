Non accenna aplacarsi l‘ondata di maltempo che sta interessando l’Italia ormai da giorni. Situazioni particolarmente difficili si stanno registrando nel Bellunese, al Brennero dove è stata interrotta la ferrovia e disagi ci sono anche lunga l‘autostrada A22 e in provincia di Modena dove il Panaro è esondato. Ma tutto il Nord è sotto scacco per le piogge ininterrotte: e disagi si registrano anche al Sud (a Bacoli nel Napoletano è crollata la facciata di un palazzo disabitato). A Vicenza preoccupa il livello del Bacchiglione che ha già raggiunto i 5.23 metri. Allagamenti e danni sull’appennino bolognese. Tantissimi interventi anche in Trentino. Complessivamente a mezzogiorno erano già oltre 2.200 gli interventi al Centro-Nord dei vigili del fuoco.

