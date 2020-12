Coronavirus in Italia, diminuiscono i contagi (+18.887) e calano anche i morti (+564)

Con i 18.887 contagi di oggi, i casi di Covid in Italia da inizio epidemia salgono a 1.728.878. Le 564 vittime registrate portano il totale dei decessi a 60.078. Gli attualmente positivi sono 1.137 più di ieri, mentre si contano altri 17.186 guariti. I valori sono in calo, anche se con i decessi di oggi il numero delle vittime da inizio epidemia sfonda quota 60mila. Dalle regioni: ulteriore frenata dei contagi in Emilia-Romagna (dove aumentano però i decessi) Veneto e Toscana. Manca ancora la tabella che consentirà di stabilire se, come ieri, è in discesa il rapporto positivi/tamponi.

CONTINUA A LEGGERE QUI