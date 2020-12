Volley, Tonno Callipo sfida il Modena di Andrea Giani

Dopo gli exploit esterni nella “tana” dei Campioni d’Italia e d’Europa e del Mondo in carica della Cucine Lube Civitanova, quello alla “BLM Group” contro la Diatec Trento e la sconfitta di misura nella sfida di domenica scorsa al “PalaMaiata” con la Sir Safety Perugia presa letteralmente per mano nei momenti cruciali del primo e quarto parziale dal fenomenale fuoriclasse cubano naturalizzato polacco Wilfredo Venero Leon, il team giallorosso del patron Pippo Callipo chiude il cerchio affrontando la quarta “Fab Four” di questa edizione di SuperLega.

La compagine emiliana guidata da Andrea Giani, tra i più grandi pallavolisti di tutti i tempi e protagonista della generazione dei fenomeni guidata dal Maestro Julio Velasco, tornato a Modena nella stagione 2019–2020 dopo averne fatto la storia in campo da giocatore ed aver allenato la squadra gialloblù nel 2007 e 2008, sta attraversando un periodo in chiaroscuro con il sesto posto in graduatoria generale a quota 17 punti, due in meno della quarta della classe Tonno Callipo Vibo Valentia, senza paura di smentita la vera rivelazione di questo torneo di SuperLega.

La Lega Pallavolo ha disposto per mercoledì 16 dicembre (primo servizio ore 19.00) il recupero del match casalingo valevole per il 10° turno tra Tonno Callipo Vibo e la lanterna rossa della graduatoria generale Top Volley Cisterna, che consentirà a Davide Saitta e compagni di concludere un girone di andata in SuperLega che è andato al di là di ogni più rosea aspettativa.

Probabili formazioni.

MODENA: Christenson cap.–Vettori, Stankovic–Mazzone, Petric– Karkitzec, Grebennikov (L1).Allenatore: Andrea Giani

VIBO VALENTIA: Saitta cap.–Abouba, Cester–Chinenyeze, Defalco–Rossard, Rizzo (L1). Allenatore:Valerio Baldovin

ARBITRI

Vagni Ilaria e Santi Simone della sezione di Perugia. Terzo arbitro: Tundo Virginia

Addetto al Video Check: Bosio Matteo. Segnapunti Referto Elettronico: Salvati Gloria.

Come seguire la gara. Il match sarà visibile in diretta sulla piattaforma Eleven Sport e verrà trasmesso in live streaming gratuito anche sul canale YouTube di Eleven Sports (a questo link https://youtu.be/WlLwCgoH2r0).