Coronavirus | In Italia 21.052 nuovi positivi e 662 morti

Roma, 5 dicembre 2020 – Arriva in forte ritardo il bollettino Covid di oggi 5 dicembre. I dati sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia certificano un’ulteriore frenata dei contagi, così come rallenta l’incremento dei morti. Calano i nuovi casi in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. Una conferma al trend discendente del virus rilevato negli ultimi giorni. Non è ancora stata resa pubblica la tabella con il numero dei test effettuati, fondamentale per individuare il rapporto positivi/tamponi, ieri in risalita.

Dati Covid: bollettino del 5 dicembre

Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore sono 21.052, mentre i decessi ammontano a 662 (ieri 814) che portano il totale delle vittime a 59.514. La curva dei contagi si abbassa ancora rispetto a ieri, quando i nuovi casi erano stati 24.009. I guariti o dimessi sono 23.923. Gli attualmente positivi sono 754.169, 3.533 in meno di ieri. I test effettuati sono 194.984: significa che il rapporto tra positivi e tamponi scende al 10,7%, dopo essere risalito ieri all’11,3%. Calano ancora i pazienti in terapia intensiva: 3.517 (-50), così come quelli ricoverati in regime ordinarioche scendono bruscamente da 31.200 a 30.158 (-1.042). In isolamento domiciliare 720.494 persone, 2.441 meno di ieri.

CONTINUA A LEGGERE QUI