Doppia scossa di terremoto. Attimi di paura nel Vibonese

Torna a tremare la terra in Calabria ed in particolare modo nel Vibonese. Due scosse di terremoto si sono verificata alle 19:19 ed alle 19:36. La prima con una magnitudo del 3.6, la seconda un pò più lieve con magnitudo del 2.5

L’epicentro è stato a Dinami con una profondità di 12 km per la prima scossa, mentre per la seconda si è registrata una profondità di 11 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma è stata ed è ancora tanta la paura delle persone del centro dell’entroterra vibonese che si sono riversate immediatamente in strada. Una scossa sentita anche nelle vicine province di Catanzaro e Reggio Calabria.