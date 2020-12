Il report del Pugliese-Ciaccio, in attesa del bollettino giornaliero della Regione Calabria, registra 902 tamponi processati nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale di Catanzaro nelle ultime ventiquattro ore: 595 provenienti dal Catanzarese, 160 dal Crotonese e 147 dalla provincia di Vibo Valentia.

Dopo le analisi sono risultati positivi 72 test. In particolare, sono stati individuati 33 positivi in provincia di Crotone, 24 in quella di Catanzaro e 15 nel Vibonese.