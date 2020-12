Coronavirus, nuova ordinanza: Spirlì istituisce otto “zone rosse” comunali

Con l’ordinanza numero 92 del 2020 il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha istituito otto “zone rosse” e alcune “zone arancioni” a livello regionale (diverse da quelle previste a livello governativo). I comuni che tornano in lockdown, in quanto dichiarati “zona rossa” regionale, sono: Bagnara Calabra (Rc), Platì (Rc), Bruzzano Zeffirio (Rc), Cardeto (Rc), Pallagorio (Kr), Cotronei (Kr), Isola Capo Rizzuto (Kr) e Mileto (VV).

In “zona arancione”, in cui vengono sospese le attività didattiche in presenza, si trovano invece quattro comuni del Vibonese: Pizzo, Rombiolo, San Gregorio d’Ippona e San Costantino Calabro.