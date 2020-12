Coronavirus | In Italia 19.350 casi e 785 morti: tasso di positività cala al 10,6%

Roma, 1 dicembre 2020 – Crescono rispetto a ieri i nuovi contagi e i morti da Coronavirus in Italia secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, illustrati oggi da Gianni Rezza dell’Iss. Ed è sempre più corsa all’approvazione dei candidati vaccini. Dopo Moderna anche Pfizer-Biontech ha presentato richiesta all’Ema (l’agenzia europea per i medicinali), che oggi ha reso noto le date in cui i due sieri saranno valutati. Entro la fine della settimana poi AstraZeneca consegnerà la documentazione per l’approvazione del suo alle agenzie regolatorie.Intanto il governo è al lavoro sul nuovo Dpcm, già ribattezzato Dpcm Natale, che dovrà stabilire le regole su spostamenti, congiunti, coprifuoco e anche sull’eventuale riapertura di bar e ristoranti. Per ora l’esecutivo non sembra intenzionato a cedere alle richieste delle Regioni e pensa di allentare le restrizioni solo da metà gennaio. E sulla base del nuovo provvedimento la Valle d’Aosta deciderà le date per lo screening di massa, rivolto a tutti i residenti in regione di età superiore ai 5 anni.

Il bollettino del 1° dicembre

Sono 19.350 i positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia a fronte però di 182.100 tamponi, oltre 50 mila più di ieri. La percentuale di positività cala quindi al 10,6%, meno 1,9% rispetto al giorno precedente (era al 12,5% ieri). Resta alto il numero delle vittime: 785 (+113). Gli attualmente contagiati sono 779.945 (-8.526), di cui 32.811.Dimuiniscono i pazienti ricoverati con sintomi (-376) e quelli in terapia intensiva (-81). Restano in isolamento domiciliare 743.471 pazienti, mentre sono 27.088 le persone guarite o dimesse nell’ultima giornata. La Lombardia torna a essere la regione con il numero maggiore di nuovi contagi (4.048), seguono Veneto (2.535) e Lazio (1.669).

CONTINUA A LEGGERE QUI