Coronavirus | In Calabria altri 318 positivi, i decessi toccano quota 300

In aumento i contagi da Coronavirus in Calabria. Il bollettino regionale riporta, infatti, altri 318 nuovi positivi a fronte di 2150 persone sottoposte a tampone. Nello specifico, dei nuovi contagi 165 sono stati rilevati in provincia di Cosenza, 125 in quella di Reggio e 27 nel Catanzarese. Nessuno a Vibo Valentia e Crotone. I residenti attualmente positivi salgono, quindi, a 10.689.

Ricoveri e decessi. I ricoveri in Terapia intensiva scendono a 40 (ieri erano 42). I ricoveri nei reparti Covid sono oggi, invece, 417 (ieri erano 400). Registrati poi altri 6 decessi: 4 nel Cosentino e 1 nel Catanzarese e nel Reggino. I residenti che hanno perso la vita a causa della pandemia salgono, così, a quota 300.

Sul territorio i casi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.259 (128 in reparto AO Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano e 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 17 in terapia intensiva, 4.083 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 981 (856 guariti, 125 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.605 (72 in reparto; 13 in terapia intensiva; 1.520 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 845 (781 guariti, 64 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 973 (36 in reparto; 937 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 584 (570 guariti, 14 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 641 (15 ricoverati, 626 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 302 (282 guariti, 20 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.211 (115 in reparto; 20 P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.066 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.146 (3.069 guariti, 77 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 313 (313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172 (171 guariti, 17 deceduto).