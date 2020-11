Unical: gli studenti di Pedagogia dell’Antimafia incontrano don Pino Demasi e Ciro Corona

Nuova iniziativa formativa all’Università della Calabria nell’ambito del decimo anno del progetto Pedagogia dell’Antimafia, nato il 23 maggio 2011 all’interno della vecchia Facoltà di Lettere e Filosofia e oggi attivo presso il Dipartimento di Culture, Educazione e Società diretto dal pro Roberto Guarasci. Si terrà domani, martedì primo dicembre, un seminario online dedicato allo studio dei modelli meridionali di antimafia sociale con riferimento particolare alle esperienze educative dell’Officina delle Culture Gelsomina Verde di Scampia e del Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi di Polistena. All’incontro interverranno Ciro Corona, Presidente dell’Associazione R-Esistenza Anticamorra e Don Pino Demasi, Referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro e figura storica dell’antimafia sociale calabrese. Il webinar, introdotto da Giancarlo Costabile, inizierà alle 19 e sarà trasmesso dalle pagine facebook e youtube dell’emittente televisiva Calabria News 24.

“Don Pino Demasi e Ciro Corona – scrive Giancarlo Costabile – testimoniano, con le loro attività educative, la possibilità concreta di fare dell’antimafia sociale uno strumento poderoso per riterritorializzare il nostro Mezzogiorno. L’Officina delle Culture a Scampia e il Centro Polifunzionale Puglisi a Polistena sono incubatori da tempo di una modellistica pedagogica ispirata ai principi e ai metodi della Scuola di Barbiana fondata da don Milani. Entrambi lavorano alla costruzione di una nuova mentalità collettiva – conclude Costabile – che trova nell’educazione ai diritti e nella pratica dei doveri di cittadinanza il proprio alfabeto esistenziale. Polistena e Scampia, grazie al lavoro di don Demasi e Ciro Corona, sono vettori di una pedagogia in situazione che ha scelto di abitare in modo critico i propri territori sottraendoli in tal modo alla rassegnazione e all’abbandono istituzionale. La loro Pedagogia del Noi costituisce l’antidoto ad ogni forma di violenza e prevaricazione, e per tale ragione deve diventare argomento di studio per gli educatori e i pedagogisti del domani”.