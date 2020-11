Gizzeria, il Tar Calabria annulla concorso per istruttore direttivo tecnico

È stato annullato il concorso bandito dal Comune di Gizzeria per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno e indeterminato. L’ha deciso il Tar Calabria che ha accolto il ricorso presentato da una donna che, tramite Valerio Zicaro, ha denunciato l’illegittimità della procedura concorsuale per una molteplicità di violazioni. Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Gizzeria e i due vincitori della procedura, peraltro già in servizio, in forza di precedenti provvedimenti sindacali (estranei al concorso), presso il medesimo Comune.

Il Tar ha, quindi, accolto il ricorso e condiviso le tesi difensive proposte da Zicaro accertando “l’illegittimità di parte della procedura concorsuale”, e ha quindi disposto “l’annullamento della delibera della Giunta 121 del 2020 che disponeva l’approvazione della graduatoria definitiva, nonché i verbali n17 del 29 giugno 2020 e 18 del 13 luglio 2020”.Il Comune di Gizzeria è stato condannato al pagamento delle spese legali unitamente ai controinteressati – dovrà, ora, ripetere le operazioni concorsuali con Commissione giudicatrice in diversa composizione.