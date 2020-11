Elezioni regionali, la Giunta ha deciso: si vota il 14 febbraio

Dopo la morte di Jole Santelli, avvenuta lo scorso 15 ottobre, la Calabria è adesso pronta a tornare il voto. Salvo rinvii causati dall’emergenza sanitaria, infatti, la Giunta regionale – attualmente guidata dal presidente facente funzioni Nino Spirlì – ha deciso: sono state indette le elezioni del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria per il giorno 14 febbraio 2021.

I calabresi torneranno quindi al voto a San Valentino, il giorno degli innamorati. Si preannuncia una campagna elettorale all’insegna dell'”amore“? Lo scopriremo presto. Al voto mancano infatti poco più di 60 giorni e sono in molti, ancora, a dover scoprire le proprie carte. Per il momento solo Carlo Tansi ha annunciato di voler scendere in campo con le sue tre liste, dicendosi però pronto a farsi da parte se venisse individuato un candidato civico di “alto profilo”.