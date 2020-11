Coronavirus, altri 2 decessi al Gom: una donna di 81 anni e un uomo di 76

La Direzione Aziendale del Gom “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha comunicato che nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 2 decessi, di cui uno verificatosi in Terapia intensiva. Si tratta di una donna di 81 anni e di un uomo di 76 anni, entrambi con altre severe patologie oltre all’infezione da Covid-19. Il Gom “si unisce al dolore dei familiari e porge loro le più sentite condoglianze”.

Nella giornata di ieri sono stati poi sottoposti al tampone 165 soggetti, di cui 2 sono risultati positivi. In seguito a 4 ricoveri, una dimissione e un trasferimento all’ospedale di Gioia Tauro, sono 126 i pazienti positivi al virus ricoverati in ospedale: 55 sono in degenza ordinaria nell’Unità operativa di Malattie infettive, 41 in Pneumologia, 21 in Medicina d’urgenza e 9 in Terapia intensiva.