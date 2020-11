Elezioni regionali, tempi più brevi: “Si voterà il 14 febbraio”

Si accorciano i tempi per il ritorno alle urne in Calabria. Gli elettori saranno chiamati nuovamente al voto per via della prematura scomparsa di Jole Santelli. E una data a quanto pare c’è. L’ha fornita ieri il neo-presidente del Consiglio Giovanni Arruzzolo. “Il presidente della Corte d’Appello di Catanzaro ha dato l’assenso – ha dichiarato il capo dell’assise di palazzo Campanella – sulla data del 14 febbraio”. Presto dunque il presidente facente funzioni Nino Spirlì adotterà il decreto d’indizione delle elezioni.