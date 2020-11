Riapertura scuole a Catanzaro, lettera dei genitori: “Stiano loro 6 ore seduti con la museruola”

“Ho dei ricordi bellissimi della scuola. La ricreazione, il parlare con i compagni, il discutere con i professori, lo scambiarsi fogli quaderni matite penne e soprattutto i compiti in classe… Ricordo benissimo la socialità che si viveva all’interno dell’aula, considerata quasi una seconda ‘casa’”. Inizia così la lettera aperta di un gruppo di genitori, rappresentanti di classe dell’istituto comprensivo Parati/Rodari/Gagliardi di Catanzaro, dopo che il sindaco Sergio Abramo ha annunciato la riapertura delle scuole. “Oggi, in questo periodo storico particolare – continuano i genitori – cosa è diventata la scuola? Nessun rapporto sociale, sorrisi o pianti nascosti da una ‘maschera’, divieto di alzarsi, divieto di abbracci nei momento di sconforto, divieti di ogni genere. La scuola ha ‘perso’ il suo ‘perchè'”.

“Ci stiano loro 6 ore con la mascherina senza potersi muovere”. “Consideriamo e riflettiamo onestamente sul sistema sanitario calabrese – prosegue la lettera – che ha sempre fatto acqua da tutte le parti, sempre. Non solo adesso. Considerato che il nostro sindaco non può ‘permettersi’ per la seconda volta il suo fallimento come massima autorità sanitaria, decide così che è tutto risolto. Risolto? Cosa si è risolto? Lo si metta per iscritto, con tanto di firma da parte sua, della Asp, del Dipartimento della Salute della Regione Calabria. Che stiano queste persone sedute 6 ore senza muoversi con una museruola sulla faccia senza mai toglierla. Che siano queste persone a fare da cavia in un sistema che non funziona e non i bambini e i ragazzi”.

“Preferiamo uno schermo, si”. I “grandi”, in questo periodo storico, lavorano in smartworking “bloccando ulteriormente una burocrazia che già non funziona, però sono a casa”. “Lontano dai pericoli di contagio – scrivono ancora i genitori – mentre ai nostri figli è stata tolta ogni forma di socializzazione. Preferisco uno schermo, si. Dove si possano vedere i visi sorridenti e rassicuranti delle maestre e dei professori che stanno facendo un ottimo lavoro, i visi sorridenti dei bambini che vedono i loro compagni senza limitazioni. Si preferisco questo”.

Attenzione per i nonni. “L’istruzione è un diritto e oggi abbiamo i mezzi per conseguirlo senza rischiare il diritto alla salute dei nostri figli e di noi famiglie. Molti genitori lavorano e i figli – conclude la lettera aperta – restano con i nonni… ricordiamo chi sono i nonni. Il nostro passato, il nostro presente e il nostro insegnamento per il futuro”.