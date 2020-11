La Tonno Callipo prova ancora a fare “l’ammazza grandi”. Big-match con la capolista Perugia

Nella prima giornata di ritorno la Tonno Callipo domenica 29 novembre alle ore 18.00 sfiderà in casa la capolista Perugia.

Il confronto del PalaMaiata, in programma alle 18.00 di domenica con diretta RAI Sport (canale 57 del digitale terrestre), si guadagna di diritto uno spazio in evidenza alla voce “big match”. Grazie alla vittoria corsara in Trentino, il buon girone di andata della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è diventato quasi perfetto con il terzo posto in solitaria a 19 punti dopo 10 gare giocate (ha ancora da recuperare il match con Cisterna). In Calabria si presenta la rediviva Sir Safety Conad Perugia, che, dopo un lungo periodo di astinenza e un ritorno in campo traumatico a Monza, ha allargato le spalle a Milano con un Leon da capogiro, Atanasijevic nel vivo del gioco e Travica inserito a gara iniziata. Il successo in 4 set all’Allianz Cloud è valso il ritorno in vetta a 24 punti in 9 gare, con una lunghezza di vantaggio sulla Lube. In campo a Vibo un solo ex, Saitta, palleggiatore dei calabresi che militò nella Sir 10 stagioni fa.

Reduce da tre vittorie consecutive, la Tonno Callipo domenica tornerà tra le mura amiche del PalaMaiata dopo 28 giorni dall’ultima gara interna, per ospitare la capolista Perugia nel quadro della prima giornata di ritorno del torneo di Superlega. Era infatti l’1 novembre quando la compagine giallorossa superò 3-1 Monza, iniziando poi un tris di vittorie completato dagli exploit esterni contro Civitanova e Trento. Un periodo sicuramente felice per Saitta e compagni alquanto desiderosi di continuare la strisci positiva che sta legittimando ancor di più il terzo posto solitario in classifica. Partita in sordina, la Tonno Callipo dopo il necessario rodaggio con quattro sconfitte nelle prime cinque gare stagionali, compresa la Coppa Italia, ha saputo poi prontamente rialzarsi. Ciò grazie a quella necessaria coesione ed amalgama acquisite col tempo e con l’assiduo lavoro svolto in palestra quotidianamente secondo le direttive del coach Valerio Baldovin che è riuscito a modellare a dovere un roster che fa del sacrificio e della voglia di arrivare le sue qualità principali. Per i calabresi ben sette le vittorie finora in dieci gare disputate, per chiudere il girone di andata manca all’appello solo il match interno con Cisterna, in scena mercoledì 16 dicembre al PalaMaiata.

Intanto riflettori puntati sulla quotata formazione di coach Heynen, ritornata in campo solo da qualche settimana dopo le problematiche legate ai casi di Covid registrati nella squadra. Per gli umbri non servono molte presentazioni: basta ricordare che in uno dei recuperi giocato a Milano mercoledì si sono ripresi la vetta.

PRECEDENTI: 13 (2 successi Vibo Valentia, 11 successi Perugia)

EX: Davide Saitta a Perugia nel 2010/11

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Wilfredo Leon Venero – 14 punti ai 1000, Oleh Plotnytskyi – 1 ace 100 (Sir Safety Conad Perugia)

In carriera: Davide Saitta – 1 gara giocata alle 300 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia), Aleksandar Atanasijevic – 21 punti ai 4400, Oleh Plotnytskyi – 14 punti agli 800 (Sir Safety Conad Perugia)

DICHIARAZIONI PRE-GARA:

Aboubacar Drame Neto (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “A Civitanova e Trento abbiamo ottenuto due vittorie importanti che dimostrano la nostra forza e la voglia di continuare a crescere e di vincere se possibile tutte le partite, ovviamente sempre rispettando gli avversari. Ora, dopo due trasferte consecutive, torniamo in casa per affrontare l’ostacolo Perugia. Sarà una partita molto difficile, ma questo non deve intimorirci. Il nostro obiettivo è come sempre quello di giocare al meglio ed al massimo delle nostre potenzialità. Gli umbri sono reduci dalla vittoria con Milano che li ha ricaricati dopo lo stop forzato per il Covid. Ci aspettiamo quindi un avversario determinato e forte in particolare nei fondamentali della battuta ed in attacco. Dal canto nostro dovremo avere molta concentrazione soprattutto con la ricezione e cercando di essere concreti nel mettere palla a terra”.