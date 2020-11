Aiga veste rosa: “Si alla prevenzione, no alla violenza di genere”

L’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) ha organizzato su piattaforma Zoom un evento che si è tenuto il 25 novembre con il Format Aiga Veste Rosa sul tema “Si alla Prevenzione, No alla Violenza di Genere”. Il format Aiga Veste Rosa, nato dalla collaborazione delle Sezioni Aiga di Treviso e Vibo Valentia dedicato alla memoria di Luana Antelmi, avvocato del foro di Treviso, scomparsa prematuramente nel febbraio 2019, in occasione della giornata dedicata all’eliminazione della violenza sulle donne, ha affrontato il tema della prevenzione e quello della violenza di genere.

Ad aprire i lavori l’avvocato Vincenzo Barca, presidente della Sezione Aiga di Palmi e vice coordinatore Aiga Calabria che ha introdotto gli interventi iniziali sottolineando la sensibilità dei temi trattati e la caratura nazionale dell’evento organizzato, con risvolti di spessore medico-giuridici e socioculturali a tutela delle donne.

Il ricordo di Luana è stato affidato all’avvocato Valentina Billa, del foro di Treviso, coordinatrice Area Nord di Aiga che ha descritto la collega come una donna forte e coraggiosa che ha affrontato la malattia con grande dignità senza sottrarsi mai ai suoi doveri di professionista. L’onorevole Wanda Ferro si è soffermata sul ruolo della donna nella società ed ha voluto ricordare la governatrice della Calabria recentemente scomparsa, l’onorevole Jole Santelli, parlando di lei come “una donna che amava la vita, era una donna che fino all’ultimo ha dedicato ogni sua risorsa ed energia alla nostra terra”. Ferro ha stigmatizzato le parole del presidente della commissione antimafia Morra che con le sue dichiarazioni ha mancato di rispetto ai malati oncologici e ai tanti calabresi che hanno scelto di accordare alla Santelli la loro fiducia in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo della Presidenza e del Consiglio regionale della Calabria.

Anche l’avvocato Antonio De Angelis, presidente Nazionale Aiga, dopo aver annunciato che l’associazione metterà a disposizione una borsa di studio, dedicata a Luana Antelmi, da destinarsi a favore di giovani avvocati abilitati con i voti più alti, ha voluto omaggiare la governatrice Jole Santelli, ricordando come la stessa abbia partecipato agli eventi promossi da Aiga ai tempi in cui fu sottosegretario alla giustizia. Successivamente l’intervento dell’avvocato Caterina Giuliano coordinatore regionale Aiga, che si è voluta soffermare sui pregiudizi che ancor oggi il pianeta femminile deve subire e di come il ruolo della donna nella società odierna sia di fondamentale importanza, la quale ha avuto il piacere di moderare gli interventi dei relatori che si sono susseguiti.

Per il modulo medico il professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lilt, ha ribadito l’importanza degli screening periodici nella lotta contro i tumori femminili, screening che soprattutto quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, si sono ridotti drasticamente, riducendo di conseguenza la possibilità di diagnosticare il tumore alla mammella nelle sue fasi iniziali quando la probabilità di guarigione è più alta.

La dottoressa Virginia Ciaravolo, psiconcologa e presidente dell’Associazione Mai Più Violenza Infinita, ha parlato della fragilità delle donne che affrontano la malattia, ricordando che la violenza non è solo quale delle “mani” ma anche quella psicologica, quella che proviene da un compagno che davanti ad una diagnosi di tumore, si allontana, non comprende, non partecipa, ma si limita a rimanere spettatore passivo ed insensibile mortificando ancor di più ed aggravando le sofferenze della compagna.

Dopo il modulo medico si è passati al modulo giuridico con l’avvocato Maria Rita Mirone, coordinatore Area centro di Aiga, che ha affrontato la tematica del legittimo impedimento, ricordando le proposte di Aiga per l’introduzione della grave malattia nelle cause di legittimo impedimento e per il riconoscimento di un legittimo impedimento da Covid.

Successivamente sono stati affrontati tematiche inerenti l’assistenza sanitaria di Cassa Forense con l’avvocato Valeria Parolari, coordinatrice del Dipartimento previdenza di Aiga nazionale e di Codice Rosso con l’avvocato Valeria Chioda, tesoriere nazionale Aiga e l’avvocato Mariangela Di Biase componente dell’Ufficio legislativo Aiga nazionale. Ha concluso i lavori l’avvocato Giovanna Suriano, presidente della Fondazione T. Bucciarelli che ha patrocinato l’evento evidenziando l’impegno formativo messo in campo dall’Aiga su tematiche sempre attuali che ancora una volta hanno visto come protagonista a tutto tondo la giovane avvocatura.