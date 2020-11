Tonno Callipo corsara anche a Trento (1-3). I giallorossi terzi in classifica

ITAS TRENTINO – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 1-3 (18-25, 25-22, 23-25, 23-25)

Itas Trentino: Lisinac 9, Abdel-Aziz 8, Santos De Souza 11, Podrascanin 11, Michieletto 15, Kooy 15, De Angelis (L), Rossini (L), Pizzini 0. N.E. Sosa Sierra, Bonatesta, Cortesia. All. Lorenzetti.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Saitta 3, Rossard 22, Chinenyeze 9, Drame Neto 14, Defalco 15, Cester 6, Sardanelli (L), Rizzo (L), Dirlic 0. N.E. Chakravorti, Almeida Cardoso, Corrado, Lyneel, Gargiulo. All. Baldovin.

ARBITRI: Rapisarda, Curto.

NOTE – durata set: 21′, 27′, 29′, 28′; tot: 105′. Itas Trentino: bs 20, ace 5, ric. pos. 58%, att. 47%, muri 16. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: bs 13, ace 6, ric. pos. 31%, att. 47%, muri 16.

La Tonno Callipo non si ferma più. Terza vittoria consecutiva per i giallorossi di coach Baldovin che espugnano il campo di Trento e si portano così al terzo posto in classifica. Una vittoria pesantissima che certifica il momento d’oro della compagine del presidente Pippo Callipo trascinata ancora una volta da un monumentale Rossard (22 punti, 58% in attacco ed Mvp del match)