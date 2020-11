Coronavirus, altri 4 decessi al Gom di Reggio: 136 attualmente ricoverati

La Direzione aziendale del Gom “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha comunicato che nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati altri 4 decessi. I decessi sono di quattro uomini, due di 76 anni, uno di 75 e uno di 82, tutti con gravi patologie concomitanti all’infezione da Covid-19. Il Gom “esprime il più profondo cordoglio e porge sincere condoglianze ai familiari delle vittime”.

Il bollettino dell’ospedale reggino riporta poi 8 nuovi positivi a fronte di 135 persone sottoposte a tampone. In seguito a 9 ricoveri e 2 trasferimenti in Terapia intensiva, inoltre, sono 136 i pazienti positivi al Coronavirus ricoverati in ospedale: 52 sono in degenza ordinaria nell’unità operativa di Malattie infettive, 45 in Pneumologia, 26 in medicina d’urgenza e 13 in Terapia intensiva.