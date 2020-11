Sanità, nuovo commissario: sfuma anche l’ipotesi Tronca

La scelta del nuovo commissario per la sanità calabrese sta diventando sempre più complicata. Delle indiscrezioni avevano parlato, ieri, di una decisione quasi certa nei confronti di Francesco Paolo Tronca, ex commissario del Comune di Roma dopo la decadenza del sindaco Ignazio Marino nel 2015. A smentire questa possibilità è stato però lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza che – durante la trasmissione “Che tempo che fa” – ha confermato che Tronca è uno dei “papabili” ma ha fatto intendere che non sarà lui il “prescelto”.

“Non credo che sarà questa l’opzione definitiva – ha detto Speranza – ma c’è ancora una discussione in corso“. Aggiungendo poi l’auspicio di risolvere la “vicenda clamorosa dei commissari” il prima possibile: “Mi auguro che da qui a pochissimo saremo nelle condizioni di avere una persona adatta”.