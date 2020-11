Maltempo, giocatori della Lazio in arrivo a Crotone: la paura e poi l’applauso (VIDEO)

Il nubifragio che si è abbattuto sul Crotonese ha influenzato anche gli atterraggi in aeroporto. È successo anche all’aereo della Lazio, in arrivo a Crotone per la partita vinta poi con due reti di scarto, con il maltempo che ha complicato lo scalo. Il Boeing 737/300 Tayaranjet, al suo esordio con la livrea personalizzata della società biancoceleste, è partito in serata dall’aeroporto di Fiumicino, ma durante il viaggio ha dovuto fare i conti con il forte vento.