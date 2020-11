Controlli nel weekend a Cosenza, arrestato latitante e sanzionate 9 persone

Lo scorso fine settimana, durante un posto di controllo su corso Mazzini di Cosenza, uomini delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale di Rende, hanno tratto in arresto L.R., cittadino rumeno ventiduenne, latitante perché sfuggito dal centro Italia ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati inerenti l’uso di documenti falsi. Il giovane, che si accompagnava a dei connazionali tutti con precedenti di Polizia, al termine delle formalità di rito è stato ristretto presso questa Casa Circondariale.

I controlli di Polizia hanno riguardato anche la verifica del rispetto, da parte di tutti i cittadini, delle disposizioni in materia di contagio Covid-19 per le vie del centro cittadino, tra P.zza S. Teresa – Via Misasi e Corso Mazzini, 9 persone sono state sanzionate per spostamenti non giustificati come dall’ ultimo Dpcm. In tutto sono state controllate 288 persone, 2 persone denunciate e 12 sanzionate per violazione al Codice della Strada.