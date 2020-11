Non emergono cattive notizie dai dati Covid di oggi. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute registra una flessione dei nuovi casi di Coronavirus in Italia (28.337) e dei morti (562 nelle ultime 24 ore, ieri 692). I dati del weekend, si sa, vanno sempre analizzati con cautela: i tamponi processati sono stati 188.747, quasi 50mila in meno di 24 ore fa. Contagi in calo in Veneto ed Emilia-Romagna, lieve aumento in Toscana e Marche.

