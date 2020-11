Relazione nata online si rivela una truffa: estorti circa 3mila euro

Un presunto “amore” scoppiato online, grazie ai social network, ma che si è rivelato essere una truffa. La storia vede come protagonisti una donna, 45enne di Noceto (in provincia di Parma), e un 40enne calabrese. I due avevano iniziato una relazione, con l’uomo che le aveva fatto credere di abitare in provincia di Parma ma di essere solo temporaneamente nel Sud Italia, e di essere innamorato di lei.

A poco a poco, inventando difficoltà economiche e facendo ricorso alle scuse più varie, l’uomo aveva convinto l’ignara donna a concedergli dei prestiti tramite ricariche su Postepay. La somma delle varie cifre era arrivata a circa 3mila euro.

Non riuscendo però a incontrarsi, in quanto l’uomo utilizzava diverse scuse per non andare a Parma, la 45enne si è insospettita e si è rivolta ai carabinieri di Noceto, i quali hanno inviato le indagini scoprendo che l’uomo è in realtà residente in Calabria. Sotto inchiesta, adesso, è finita anche la convivente dell’uomo, una 36enne, intestataria della carta ricaricata dalla donna di Noceto.