Coronavirus | In Calabria altri 425 positivi, 11 ricoveri e 4 morti

Sono 425 i nuovi positivi al Coronavirus, in Calabria, nelle ultime ventiquattro ore. Il dato è fornito dal bollettino giornaliero della Regione, a fronte di 2847 persone sottoposte a tampone. Dei nuovi contagi, 195 sono stati registrati in provincia di Cosenza, 158 in quella di Reggio Calabria, 38 nel Catanzarese, 33 nel Vibonese e 1 in provincia di Crotone. Ad oggi sono quindi 9.431 i residenti attualmente positivi al virus.

Ricoveri e decessi. I pazienti ricoverati in Terapia intensiva sono oggi 45, uno in meno rispetto a ieri. I ricoveri nei reparti Covid sono invece 426, undici in più di ieri quando erano 415. Ci sono poi altri 4 decessi: 3 nel Cosentino e 1 nel Vibonese. I residenti morti a causa del Covid, da inizio pandemia, sono quindi 216.

Sul territorio i casi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 2.982 (126 in reparto AO Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano e 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 15 in terapia intensiva, 2.816 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 811 (720 guariti, 91 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.495 (76 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.399 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 561 (513 guariti, 48 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 829 (53 in reparto; 776 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (264 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 634 (15 ricoverati, 619 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 160 (148 guariti, 12 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.491 (110 in reparto; 21 P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.350 n isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.734 (1.675 guariti, 59 deceduti).

– Altra regione o stato estero: CASI ATTIVI 357 (357 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto).

