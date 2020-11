Coronavirus | In Italia 37.242 nuovi casi e 699 morti, aumenta il tasso di letalità

Roma, 20 novembre 2020 – Il bollettino del ministero della Salute con l’andamento (morti, nuovi contagiati, ricoveri, terapie intensive) dell’epidemia di Coronavirus in Italia (qui il bollettino del 19 novembre) oggi arriva nel giorno (venerdì) in cui viene pubblicato il report settimanale dell‘Istituto superiore di sanità con i nuovi indici Rt delle regioni. In mattinata il ministro della Salute Roberto Speranza ha già firmato un’ordinanza con cui rinnova fino al 3 diembre le misure restrittive già in atto per sei regioni (Lombardia, Piemonte, Calabria e Val d’Aosta “rosse”, Puglia e Sicilia“arancioni”). Ora si attendono eventuali nuovi provvedimenti sulla base dei dati aggiornati per le altre regioni: l’Abruzzo rischia la zona rossa.

Intanto in Alto Adige è partito questa mattina con lunghe code (oltre 24mila test in sole due ore) lo screening di massa che riguarderà il 70% della popolazione. Sul fronte dei vaccini, Biontech e Pfizer hanno inoltrato la richiesta di autorizzatione alla United States Medicines Agency (FDA) per mettere sul mercato il vaccino anticovid. Ed esplode la polemica tra Crisanti e Bassetti. E in Italia aumenta il tasso di letalità che è salito al 4,27 ogni mille pazienti.

I dati Covid di oggi

Complessivamente dall’inizio dell’epidemia in Italia si è riscontrata la positività di 1.345.767 persone, + 37.242 (ieri + 36.176). Le persone attualmente positive sono 777.176, + 15.505 (ieri + 18.503), i dimessi/guariti sono 520.022, + 21.035 (ieri + 17.020), i morti sono 48.569, + 699 (ieri + 653), i ricoverati con sintomi sono 33.957, + 347 (ieri + 106), in terapia intensiva ci sono 3.748 pazienti, + 36 (ieri +42). Sono stati processati 238.077 tamponi (ieri 250.186): di conseguenza il rapporto nuovi positivi-tamponi è oggi del 15,6% (ieri 14,4%).

