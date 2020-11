“Ci vorrà il tempo necessario”, è la premessa diplomatica del premier che sta vagliando i curricula di più papabili. Ma incontrando a Roma una delegazione di amministratori calabresi, Giuseppe Conte rivela che un’indicazione arriverà “nelle prossime ore”. Forse già nel Consiglio dei Ministri convocato per domani. Obiettivo più urgente è rassicurare la comunità di una regione che si sente abbandonata e quasi sotto attacco. Dopo la morte della governatrice Jole Santelli il 15 ottobre scorso, con la regione orfana di una guida, l’exploit di contagi Covid e il vulnus del commissario per la sanità dopo i tre flop del governo, la Calabria si sveglia con l’arresto del presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini, per concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso. A questo punto, serve un’azione concreta da Roma.