Coronavirus in Italia, i nuovi casi superano quota 36mila: 653 le vittime

Si conferma in rallentamento la curva epidemica in Italia: crescono i nuovi casi, ma anche i tamponi. Sono 36.176 i contagi delle ultime 24 ore, contro i 34.283 di ieri, ma con 250.186 tamponi, quasi 16mila più di ieri. La percentuale positivi/tamponi cala ancora per il terzo giorno di fila, seppur lievemente e passa dal 14,6 di ieri al 14,46 di oggi. In calo i decessi giornalieri, 653 oggi, esattamente 100 in meno di ieri, per un totale di 47.870. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile. Le terapie intensive aumentano di 42 unità, i ricoveri di 106. Riguardo le regioni, la Lombardia registra il numero più alto di nuovi positivi 7.453, seguita dal Piemonte (5.349) e dal Veneto (3.753).

CONTINUA A LEGGERE QUI