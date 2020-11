Agguato in un terreno agricolo, grave un 72enne nel Reggino

Un 72enne è stato ferito da colpi di arma da fuoco in un terreno agricolo, nel piccolo comune di Galatro nel Reggino. L’uomo, M.L., sarebbe originario di Giffone. Soccorso e portato in ambulanza nel pronto soccorso dell’ospedale di Polistena, l’uomo è stato poi trasferito in elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria viste le sue condizioni apparse subito critiche, considerato anche che i colpi lo avrebbero raggiunto anche alla testa.

Indagano adesso i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica e risalire agli autori dell’agguato.