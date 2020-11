Coronavirus, Gom di Reggio: 8 nuovi positivi ma anche un altro decesso

La Direzione Aziendale del Gom “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha comunicato che nella giornata di ieri, 17 novembre, si è registrato un decesso in Terapia intensiva. Si tratta di un uomo di 70 anni, affetto da altre severe patologie concomitanti all’infezione da Covid 19. “L’Ospedale – si legge nel bollettino giornaliero – esprime le più sentite condoglianze ai familiari”.

Nella giornata di ieri sono stati effettuati, inoltre, 333 tamponi, 8 di questi sono risultati positivi. In seguito a 8 ricoveri, una dimissione, un trasferimento in Terapia intensiva ed un trasferimento all’ospedale di Gioia Tauro, sono 123 i pazienti affetti da Covid ricoverati in ospedale: 47 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 42 in Pneumologia, 25 in medicina d’urgenza e 9 in Terapia intensiva.