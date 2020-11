Resta significativo il tasso di contagio in Calabria ed anche in provincia di Vibo Valentia. Dopo i circa 250 casi positivi registrati in appena due giorni, per via dell’esito dei tamponi processati in Puglia, stando ai dati forniti dall’Asp e dai sindaci dei centri interessati dal contagio, i numeri dovrebbero tendere a normalizzarsi. Ciò premesso, non mancano nemmeno oggi i contagi da un estremo all’altro del territorio. Da rilevare, ben dieci nuovi casi a Pizzoni, dove il totale dei contagiati tocca quota 14. Sette i nuovi casi a Mileto dove il totale dei contagiati sale a 33. Cinque nuovi positivi, inoltre, sono stati segnalati a Tropea, quattro a San Gregorio ed altrettanti a Sorianello, 2 a Serra San Bruno. A Mileto, invece, sono giunti i risultati giunti nella giornata odierna dagli screening esaminati in Puglia facevano registrare ben 19 negativi. Dunque, i contagiati rimangono 26 nella città normanna. A Cessaniti, infine, il sindaco Francesco Mazzeo ha chiuso cimiteri, chiese e anticipato lo stop ai negozi aperti che dispensano beni di prima necessità alle ore 18.