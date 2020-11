Coronavirus | In Italia 32.191 nuovi positivi ma altri 731 decessi

Roma, 17 novembre 2020 – Nuovo bollettino in chiaroscuro sull’andamento del Coronavirus in italia. I contagi aumentano rispetto a ieri, circa 5mila in più, a fronte però di una crescita significativa dei tamponi. “Sono dati stabili, in lieve calo”, spiega in conferenza stampa Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute​. Impennata dei decessi, con 731 morti nelle ultime 24 ore (qui i dati Covid di ieri). Accelerano anche le terapie intensive e i ricoveri in ospedale.

I dati di oggi

I nuovi contagi da Coronavirus in Italia sono 32.191 a fronte di 208.458 tamponi (ieri circa 152.000). Secondo Rezza la variazione (ieri poco più 27mila nuovi casi) è dovuta al numero di test condotti e siamo quindi in presenza di “una sorta di stabilizzazione” dei positivi quotidiani con, anzi, “forse con leggera flessione”. Un calo confermato dal rapporto tra positivi e tamponi effettuati che scende al 15,47%, due punti e mezzo percentuale in meno rispetto a ieri (era al 17,92%).

Nuovo balzo delle terapie intensive: oggi +120 contro i +70 di ieri. Attualmente i pazienti critici Covid sono 3.612. Ammontano a 33.074 i ricoveri ordinari, 538 nelle 24 ore (ieri 489). Bli attualmente positivi sono saliti a 733.810, con un incremento rispetto a ieri di 16.026. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’epidemia sono 457.798, 15.434 in più rispetto a lunedì.

Per quanto riguarda le regioni, il maggior numero di nuovi casi si è registrato ancora una volta in Lombardia (8.448), davanti a Veneto (3.124), Campania(3.019), Piemonte (2.606) e Lazio (2.538).

