Coronavirus, all’ospedale di Reggio altri tre decessi e dodici nuovi casi

Tre nuovi decessi di pazienti in Terapia Intensiva al Gom di Reggio Calabria. Si tratta di tre uomini di 90, 79 e 67 anni, tutti affetti da severe patologie concomitanti all’infezione da Covid. Quanto ai tamponi, ieri sono stati sottoposti allo screening 117 sospetti. Dodici di questi sono risultati positivi al test. In seguito a 10 ricoveri, 5 dimissioni e 6 trasferimenti all’ospedale di Gioia Tauro, sono 118 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati in Ospedale: 48 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 39 in Pneumologia, 22 in medicina d’urgenza e 9 in Terapia Intensiva. I pazienti finora accolti dal G.O.M. sono 307 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 313 ricoveri). I pazienti deceduti sono 42 (altri 5 decessi si sono verificati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I pazienti clinicamente guariti sono 133. Quattordici i pazienti trasferiti ad altro ospedale.