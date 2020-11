Riflettori puntati sui dati Covid emersi oggi dal bollettino del Ministero della Salute sul Coronavirus in Italia. Frenano ancora i contagi: sono stati 33.979 nelle ultime 24 ore, ma con 195.275 tamponi, oltre 32mila meno di ieri. Altri 546 morti (stabili, ieri 544). Dati dalle regioni: record di decessi in Alto Adige, numeri in peggioramento in Toscana, in chiaroscuro in Emilia-Romagna. I nuovi contagi scendono in Veneto e nelle Marche.

CONTINUA A LEGGERE QUI