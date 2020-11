Lega giovani Vibo, solidarietà a Walter Rauti: “La nostra Calabria non è questa”

“Da capogruppo consiliare della Lega del comune di Nicotera e a nome della Lega Giovani della provincia di Vibo Valentia esprimo piena solidarietà e vicinanza al dirigente della Lega Walter Rauti per il vile atto intimidatorio che ha subito nelle scorse ore, un atto spregevole, violento e pericoloso”. Così in una nota Antonio Macrí, consigliere comunale lega Nicotera e coordinatore provinciale lega giovani, in merito al gesto compiuto da ignoti che avrebbero provato a sfondare la porta del suo ufficio, distruggendo il vetro della porta di ingresso.

“La nostra terra di Calabria non è questa – continua Macrì – non si può ai giorni d’oggi sentire di questi squallidi avvenimenti in una regione che sta provando a rialzarsi dagli errori della mala politica e dalla sottomissione mafiosa, la Calabria è terra di cultura e storia, e non di atti intimidatori e malvagità”.

“Fare politica in un territorio come il nostro è sempre stato difficile se non pericoloso, per questo noi della Lega ci siamo sempre battuti e schierati dalla parte delle forze dell’ordine e della legalità. Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti – conclude la nota – affinché facciano luce su questa vicenda stile ndranghetista e consegnino chi ha compiuto il gesto alla magistratura per la giusta condanna”.