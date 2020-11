Coronavirus | In Italia 37.255 nuovi casi e 544 i morti. Terapie intensive +76

Roma, 14 novembre 2020 – Calano nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus in Italia a fronte però di 27mila tamponi in meno. Lo evidenzia il nuovo bollettino del Ministero della Salute, mentre il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli nella conferenza stampa al ministero della Salute sui dati del monitoraggio segnala che c’è una “iniziale decelerazione della curva dei contagi”. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha spiegato però che “non c’è ancora un calo della curva, l’obiettivo è ridurre più rapidamente possibile l’Rt sotto 1, per evitare che un’onda lunga possa mettere in ulteriore sovraccarico i servizi sanitari”.

Intanto entra in vigore dalla mezzanotte di oggi l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza firmata ieri, con le nuove zone rosse e arancioni, mentre il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha messo in zona rossa fino al 25 novembre i comuni di Bronte, in provincia di Catania, e Misilmeri, nel Palermitano.

Il bollettino del 14 novembre

Su 227.695 tamponi eseguiti sono 37.255 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri erano 40.902 su 254mila tamponi). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 544, per un totale di 44.683 vittime da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.144.552 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 18.683.111 i tamponi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 688.435, dei quali 653.731 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 31.398 (+484 rispetto a ieri), di questi 3.306 in terapia intensiva (+76). La regione con il maggior numero di nuovi casi e’ la Lombardia con 8.129, seguita da Piemonte (4.471), Veneto (3.578), Campania (3.351) e Lazio (2.997).

