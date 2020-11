Coronavirus, il piano di Conte. Indice Rt sotto 1 per evitare coprifuoco a Natale

I numeri del monitoraggio sull’epidemia di Coronavirus in Italia fanno ancora paura. Il trend è ancora negativo e occorre contenere e riportare sotto controllo la curva di contagio. E’ questo l’obiettivo principale del governo e del comitato tecnico scientifico, con l’indice Rt che deve essere portato sotto la soglia fatidica dell’1.

Salvare il Natale. Il mese di dicembre e le festività natalizie sono alle porte. La volontà del governo Conte è assicurare agli italiani un Natale senza coprifuoco anche se con cene riservate solo a parenti stretti.

Indice Rt in ribasso. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’esecutivo sta lavorando per riportare il Paese in zona gialla a ridosso delle feste di Natale. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha infatti fatto notare che il maggior calo dei contagi si registra nelle Regioni dove il giro di vite sugli spostamenti è stato più drastico. Lombardia, Piemonte e Sicilia hanno contribuito decisamente a far abbassare l’ indice nazionale; ed è diminuito anche in Regioni, come il Lazio, che sono in area gialla.

La road-map per vedere la luce a Natale. Occorre monitorare la situazione di regioni ancora a rischio come Campania e Toscana, con l’obiettivo di ritornare a consentire gli spostamenti tra le regioni. L’ appuntamento per iniziare a capire come andranno le feste di Natale è quindi per venerdì 4 dicembre quando si vedrà se l’ obiettivo dell’Rt ad 1 è stato raggiunto. In quella data si capirà se le misure hanno funzionato in modo da “salvare il Natale” come chiedono commercianti e ristoratori.