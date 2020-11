Sanità, il veto del M5S su Zuccatelli: a rischio anche il “Decreto Calabria”

La sanità calabrese, a 360 gradi, resta sul tavolo del governo. E la nomina del neo-commissario alla Sanità Calabrese Giuseppe Zuccatelli rischia di compromettere seriamente i rapporti tra una parte della maggioranza e il Movimento Cinquestelle. Una delegazione dei Pentastellati, infatti, capeggiata da Nicola Morra, stando a quanto si apprende dall’Adn Kronos, sarebbe pronta ad agire, mettendo persino in discussione il Decreto Calabria se il nome di Zuccatelli non venisse messo da parte. “Ciò nell’esclusivo interesse di tutti i calabresi, che rischiano di dover pagare ancora, anche per scelte evidentemente inadeguate e certamente imposte”. Sarebbero proprio questi parlamentari ad aver messo sul tavolo nei giorni scorsi il nome di Gino Strada.