Coronavirus | In Italia quasi 38mila nuovi casi e 636 morti

Roma, 12 novembre 2020 – L’ultimo bollettino, sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia, segna un ulteriore aumento dei nuovi positivi (con un incremento dei tamponi). Nella giornata già la Fondazione Gimbe aveva avvertito che, nella settimana 4-10 novembre, rispetto alla precedente, le terapie intensive hanno superato “la soglia di saturazione in 11 regioni”, si sono registrati “2.918 decessi” ed è stata rilevata “un’impennata di contagi tra il personale sanitario”. Con i numeri alla mano “stiamo cercando di evitare il lockdown nazionale adottando misure proporzionate alla circolazione del virus”, ha spiegato il consulente del ministero della Salute, Walter Riccardi, ma l’ipotesi di una chiusura totale “non è ancora scongiurata”. A tal proposito, per cercare di contrastare l’ondata dei contagi, oggi i governatori di Emilia Romagna, Veneto e Friuli hanno emanato 3 nuove ordinanze, con misure più restrittive anti Coronavirus, rispetto a quelle previste dall’ultimo Dpcm per le regioni in zona gialla. Nel frattempo, anche nel resto del mondo la pandemia da Covid19 continua a correre e gli Stati Uniti, che restano il paese più colpito, sono alle prese con una nuova accelerazione.

Covid, il bilancio del 12 novembre

Torna a salire la curva epidemia in Italia, dopo il rallentamento di ieri. Sono 37.978 i nuovi casi, nuovo record di sempre, contro i 32.961 di 24 ore fa. Un aumento solo parzialmente compensato dai tamponi in più (oggi 234.672, 9mila più di ieri), tanto che la percentuale positivi/tamponi sale dal 14,6% al 16,1%. Negativo anche il dato dei decessi, in ulteriore crescita rispetto ai 623 di ieri: oggi sono 636. La regione con più contagi resta la Lombardia, con 9.291 i nuovi casi. Segue il Piemonte (4.787) e la Campania (4.065).

